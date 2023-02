Co najmniej 11 st. C. Duże różnice w prognozie. To przez wyż Feuka

Pogoda. Nad morzem słońce, w górach śnieg

Im dalej na południe i wschód, tym więcej chmur. - W górach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu, którego spadnie do 5 cm - przekazała synoptyk IMGW. Temperatura maksymalna we wtorek wyniesie od zera na Podhalu, 4 st. C. na wschodzie, 6 st. C. w centrum do 7 st. C. na krańcach zachodnich.