Załamanie pogody. Żywioł zaatakuje Polskę

Temperatura maksymalna od 3 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, około 5 stopni Celsjusza w centrum i nad morzem do 9 kresek powyżej zera na zachodzie. Chłodniej z kolei w rejonach podgórskich Karpat od -1 stopnia Celsjusza do 1 stopnia Celsjusza Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju i nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni. W górach wiatr w porywach do 60 km/h.