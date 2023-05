Inwazja ćmy bukszpanowej. Apel do mieszkańców

Ćma bukszpanowa jest uznawana za gatunek obcy. Przybył do Polski z Azji kilka lat temu. Największe szkody wyrządzają zielono-czarne gąsienice, które w ciągu kilku dni potrafią zniszczyć jedną roślinę. Szkodnik ten nie ma naturalnych wrogów, ponieważ w jego skórze znajdują się toksyny, przez co nie nadaje się on na pokarm dla innych owadów czy ptaków. Walka z ćmą bukszpanową jest trudna i wymaga wspólnego wysiłku mieszkańców oraz gminy.