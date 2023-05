Chciała otruć psy. Zostawiła sąsiadom wiadomość

Jak poinformowała Katarzyna Szakowska z wrocławskiej Ekostraży, to pierwszy taki przypadek nieodpowiedzialnego postępowania, z jakim się spotkali. Chociaż właściciele psów mogli przeczytać ogłoszenie i uchronić swoje zwierzęta przed zjedzeniem trutki, to jednak dzikie i wolno żyjące zwierzęta nie miały takiej możliwości. Kobieta zdecydowała się usunąć trutkę dopiero po interwencji policji, co oznacza, że nie uczyniła tego z własnej inicjatywy. To właśnie ten fakt mógł uchronić ją przed odpowiedzialnością karną.