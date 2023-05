Rybacy załamują ręce. Będą złomować kutry

- Rybak łodziowy, łowiący w strefie sześciu mil, nie ma z czego żyć, skoro są kutry, które poławiają non stop, bez wymiaru ochronnego, bez ochrony tarła. Podejrzewam, że niedługo zaczną przewracać kamienie na dnie i wybierać to, co jest pod spodem - tłumaczył w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" dla Radia Szczecin rybak z Rewala, Jerzy Jasicki.