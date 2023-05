Kradzież w galerii handlowej. Zrobili dziurę w dachu

Jak podaje portal nowiny.pl, sprawcy kradzieży w sklepie jubilerskim najpierw wydrążyli dziurę w dachu nad sąsiednim sklepem z bielizną. Następnie, korzystając z drabiny linowej, dostali się do wnętrza tego lokalu, by potem przebić się przez ścianę do sklepu jubilerskiego. Na razie nie wiadomo, jaką wartość miał skradziony łup.