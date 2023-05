Przyszła policja. Pijana ukryła dziecko w tapczanie

Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, zauważyli, że drzwi do wskazanego mieszkania są zamknięte od środka. Wejście do lokalu umożliwił im ślusarz, który otworzył drzwi. Wewnątrz mieszkania policjanci zastali pięć osób: 32-letnią byłą żonę zgłaszającego oraz czworo jej znajomych w wieku 24, 24, 32 i 36 lat. Wszyscy obecni byli nietrzeźwi, a badanie alkomatem wykazało, że mieli od jednego do ponad dwóch promili alkoholu we krwi.