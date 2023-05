Cena truskawek pozytywnie zaskoczy? Spada z dnia na dzień

Cena truskawek. Wszystko zależy od pogody

W Rynku Elizówka pod Lublinem we wtorek ceny truskawek wynosiły od 17 do 20 zł za łubiankę, w której znajdują się 2 kg owoców. Jak informuje Magdalena Prażmo z Elizówki, początkowo kiedy tylko owoce się pojawiły, ceny wynosiły od 26 do 32 zł za łubiankę. Jak będą się kształtować później?