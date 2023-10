Izrael gotowy do inwazji lądowej. Pułkownik mówi o ogromnych siłach

W trakcie trwającej już szósty dzień konfliktu zbrojnego pomiędzy Izraelem a palestyńskim Hamasem liczba ofiar śmiertelnych ze strony Izraela wzrosła do co najmniej 1,3 tysiąca. Wśród nich znalazło się 220 żołnierzy izraelskich sił obronnych, znanych jako IDF - poinformował rzecznik izraelskiej armii we wczesnych godzinach czwartkowego poranka.