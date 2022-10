"Igrzyska Putina". Rosyjski przywódca ma coraz większe problemy

- Co prawda dzięki aneksji okupowanych terytoriów poparcie mu wzrośnie, ale częściowa mobilizacja jest w jego wykonaniu rozpaczliwym krokiem. Dlatego, że Putin uderza we własny elektorat, który do tej pory go popierał. Był za nim, kiedy rozpoczynał tzw. operację specjalną, i którą widział jedynie w reżimowej telewizji. Dopóki nie dotykała ona przymusowego wcielania do wojska i wysyłania na front, to przekaz z propagandowych mediów ich przekonywał. Putin tym samym złamał obietnicę, którą utrzymywał od ponad 20 lat. Przekonywał od lat, że Rosjanie nie będą się mieszać do polityki i do teraz bardzo im to odpowiadało. Sytuacja jednak się zmieniła - ocenia ekspertka z PISM.