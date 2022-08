Świat wstrzymał oddech, a Putinowi nawet nie drgnęła powieka. Mija pół roku wojny w Ukrainie

- Obudziłam się między czwartą a piątą rano z powodu uderzenia. Nie od razu zorientowałam się, że to eksplozja. (...) Męża nie było już w łóżku. Wstałam i zobaczyłam go ubranego, jak zwykle, w garnitur. To był ostatni raz, kiedy widziałam go w garniturze i białej koszuli - od tej pory było wojsko. "Zaczęło się" - to wszystko, co wtedy powiedział. Nie było paniki, raczej zmieszanie - wspominała później w szczerej i poruszającej rozmowie żona Zełenskiego, Ołena.