Putin zaczął wojnę, w którą świat nie wierzył. Relacja WP z Kijowa

"Nie mogę w to uwierzyć, powiedz, że to zły sen"

Mimo ostrzeżeń amerykańskiego i brytyjskiego wywiadu wielu mieszkańców ukraińskiej stolicy nie wierzyło, że Putin zdecyduje się wyjść poza Donbas. "Nie mogę w to uwierzyć, powiedz, że to zły sen" – napisała Wika, z którą jeszcze wczoraj piliśmy rano kawę. Zastanawiała się, czy w najbliższych dniach wraz z synem powinna wyjechać z Kijowa do Wrocławia. Zwlekała z decyzją do ostatniej chwili, podkreślając, że "tu jest jej dom".