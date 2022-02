Zełenski zwrócił się do Rosjan. Pełny emocji apel: nie potrzebujemy wojny - ani zimnej, ani gorącej

Kryzys na Ukrainie narasta. Liderzy separatystycznych republik zwrócili się do Władimira Putina o "pomoc w odparciu agresji ukraińskich sił zbrojnych". Przy ukraińskiej granicy gromadzi się coraz więcej rosyjskich wojsk. Prezydent Ukrainy w telewizyjnym, emocjonalnym wystąpieniu postanowił zwrócić się do Rosjan. - Nie jako prezydent. Zwracam się do obywateli Rosji jako obywatel Ukrainy - stwierdził Wołodymyr Zełenski.