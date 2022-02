Przywódcy donieckich republik zwrócili się do Putina o "pomoc w odparciu ukraińskiej agresji"

W listach do prezydenta "podkreślono, że w związku z zaostrzeniem się sytuacji i groźbami ze strony Kijowa obywatele republik zmuszeni są do opuszczenia swoich domów, trwa ich ewakuacja do Rosji. W warunkach przedłużającej się militarnej agresji ze strony ukraińskiej armii niszczona jest społeczna i przemysłowa infrastruktura, szkoły, szpitale, przedszkola i co najgorsze dochodzi do śmierci ludności cywilnej, w tym dzieci". - Działania kijowskiego reżimu świadczą o niechęci do zakończenia wojny w Donbasie – cytował tekst listów Pieskow.