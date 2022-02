Antywojenne protesty w Rosji. Ponad tysiąc osób zatrzymano za demonstracje przeciwko inwazji na Ukrainę

Tymczasem Władimir Putin, który wydał rozkaz ataku na Ukrainę, twierdzi, że "to środek konieczny". - Najważniejsze jest to, aby jasno powiedzieć: to, co się dzieje, jest działaniem wymuszonym — tłumaczył absurdalnie Putin na spotkaniu z przedstawicielami rosyjskiego biznesu. - Cóż, po prostu nie pozostawili nam żadnej szansy, żeby było inaczej — mówił.