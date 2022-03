Siedem dni wojny na własne oczy. Reporter WP był w Kijowie, gdy zaatakował Putin

Oni są w stanie bronić swoich rodzin nawet nożami kuchennymi, bronią myśliwską, która gdzieś została jeszcze na strychu. Bardzo potrzebują pomocy. Muszą wiedzieć, że my nie zapominamy o nich, że ta pomoc nie będzie trwała chwilę. Są bardzo wdzięczni Polakom, ale krótka wiadomość do wszystkich, którzy mogą pomagać: ta pomoc jest konieczna. Organizujmy ją. Próbujmy dostarczyć apteczki taktyczne tym, którzy ich potrzebują. To jest również apel od jednej z matek, której syn dwudziestoletni walczy obecnie na wojnie. Ona powiedziała: "Zostawiam syna. Nie wiem, czy go zobaczę. Mam tylko jego. To, co mogę teraz zrobić, to właśnie chociaż dostarczyć mu ten sprzęt, który mu pomoże".