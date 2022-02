Inwazja na Ukrainę. W takich kolejkach utknęli również Polacy

- Z około 220 osób, które studiowały w Tarnopolu, większość wróciła wcześniej. Niektórzy, nie wiem ile to osób, zostali, aby nie omijać zajęć. Komunikowaliśmy się przez media społecznościowe i wygląda na to, że na granicy sytuacja jest ciężka. Nie mamy w tej chwili kontaktu z kilkoma osobami, które wracały do Polski - mówi WP Marcin Solecki, student kierunku lekarskiego w Tarnopolu (wrócił do kraju we wtorek).