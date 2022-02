Szaleństwo Putina widziane z Kijowa. "Odmawia Ukrainie prawa do istnienia"

Choć z punktu widzenia prawa międzynarodowego podpis Putina pod dekretem uznającym suwerenność marionetkowych republik separatystów nic nie zmienia, to orędzie Putina jest jasnym sygnałem, że dyplomatyczne zabiegi świata nie powstrzymały go przed eskalacją konfliktu. To jednak na razie jedyny cel Kremla, który udało się osiągnąć po miesiącach zaogniania sytuacji na granicy z Ukrainą. Ruch przede wszystkim ma służyć Putinowi wewnątrz kraju, bo będzie przedstawiany jako sukces.