Atak na Ukrainę. Rakiety spadły zaledwie 30 km od Polski

- Szok, nie spodziewaliśmy się że to się będzie rozgrywać tak blisko nas. Do tej pory uspokajały nas komentarze, że do wojny nie dojdzie, a nawet jeśli coś się wydarzy to daleko od nas. Dziś jednak miny wszystkim spoważniały, wojna dotyczy również nas - mówi Piotr Rożak, sołtys wsi Korczowa. Dodaje, że trakcie dnia odebrał wiele telefonów od zaniepokojonych mieszkańców.