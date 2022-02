Rosja napadła na Ukrainę. "To dopiero pierwsza faza ataku, czekają nas kolejne"

- Pierwsza faza inwazji oznacza przede wszystkim uderzenie w obronę powietrzną ukraińskiej armii, po to by ją zneutralizować i dać przewagę rosyjskiemu lotnictwu. Po drugie, Rosjanie będą likwidować zdolności bojowe wojsk ukraińskich, po to, by nie mogły one odpowiadać ogniem w kierunku armii Putina. Po trzecie zostały zaatakowane lotniska, zarówno wojskowe jak i cywilne. Niektóre z lotnisk, znajdują się na Zachodzie Ukrainy, niedaleko granicy z Polską. Prawdopodobnie są one celem ataku Rosjan, bowiem wcześniej przemieszczono tam ukraińskie siły powietrzne w trosce o to, żeby nie zostały zniszczone. Likwidowane są również cywilne lotniska, po to żeby unieruchomić i zamrozić działanie państwa. Tak zaatakowana Ukraina ma zostać unieruchomiona i nie będzie miała możliwości przeciwdziałania rosyjskiej agresji - mówi Wirtualnej Polsce gen. Bogusław Pacek.