Fogiel pytany o majątek premiera i jego żony. Zasłania się Tuskiem i Hołownią

- Powrót do wyższych limitów będzie możliwy, jeżeli organizator udowodni weryfikację szczepienia. Nie możemy w ramach walki z pandemią doprowadzić do katastrofy społecznej i protestów na ulicach. Nie wiem czy będą to miliony ludzi, wiem, że w sytuacji jaką mamy, prawdopodobnie zakończy się to dość dużym kryzysem. Uważam, że doprowadziłoby to do dużych emocji społecznych i podziałów, które nie są dobre w czasie walki z pandemią - powiedział Radosław Fogiel.