30. rocznica powstania Radia Maryja. "Kilkuset biskupów nie stworzyło tego, co o. Rydzyk"

W ubiegłą sobotę w Toruniu odbyły się obchody 30. rocznicy powstania Radia Maryja. Listy z tej okazji skierowali do m.in. prezydent Andrzej Duda oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Księdza Andrzeja Kobylińskiego zapytaliśmy, czy jego zdaniem o. Tadeusz Rydzyk ma co świętować. - Jest co świętować, ponieważ o. Rydzykowi udało się stworzyć radio, telewizję, codzienną gazetę o zasięgu globalnym. Te trzy media docierają na wszystkie kontynenty, do Polaków mieszkających w Azji, Afryce, czy w obu Amerykach, nie mówiąc już o Europie, czy Polsce - powiedział w programie "Newsroom" WP. Duchowny podkreślił, że "to nie udało się całemu Episkopatowi". - Kilkuset biskupów nie stworzyło tego, co o. Tadeusz Rydzyk" - tłumaczył Kobyliński. Zaznaczył, że dostrzega też błędy i negatywne strony funkcjonowania Radia Maryja. - Rzecz negatywna, z którą ja się nie zgadzam, to jest dość często prezentowany fałszywy obraz Kościoła. Szczególnie, gdy chodzi o różnego rodzaju skandale czy afery - wskazywał ksiądz. Wyjawił też, że kilka lat temu miał okazję osobiście porozmawiać z Rydzykiem. - To była bardzo męska, merytoryczna rozmowa - powiedział Andrzej Kobyliński.