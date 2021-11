Miażdżący wyrok dla Polski. Jest reakcja Sądu Najwyższego i "niepokojąca strategia rządu"

Problem z prawem do rzetelnego sądu

Prof. Łętowska podkreśla, że poniedziałkowy wyrok to już kolejne orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które odnosi się do artykułu szóstego Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Mówi on o prawie do rzetelnego sądu. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku tłumaczy, że ETPCz uznał, że prawo do rzetelnego sądu polskich sędziów zostało naruszone ze względu na problem z nową Krajową Radą Sądownictwa. Akty wydawane przez nową Radę są traktowane jako wadliwe ze względu na brak niezależności tego organu. Po drugie - trybunał w Strasburgu ma wątpliwości wobec niezależności samej Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego.