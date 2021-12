PiS chce przetestować i pracowników, i sejmową większość. "Szykujemy się na Omikron"

Obowiązkowe szczepienia dla trzech grup zawodowych i prawo do sprawdzania testów na koronawirusa przez pracodawców - to jedne z najważniejszych zapowiedzi, jakie padły na konferencji prasowej ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Jak przyznają nasi rozmówcy z rządu, to przygotowywanie się do piątej fali koronawirusa, a właściwie do pierwszej fali wariantu Omikron. Projekt dotyczący testów pracowników ma zostać złożony już w tym tygodniu. Ma być alternatywą dla kontrowersyjnego projektu o weryfikowaniu szczepień pracowników, na który nie było zgody w klubie PiS.