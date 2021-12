Tusk: Kaczyński jest zdrajcą polskiego interesu narodowego

- Poświęciłem dużo więcej niż osobiste ambicje, wracając do polityki. Miałem niezłe stanowiska i niezłą pozycję w Europie. Jeśli mój powrót przyczyni się do wygranej, to jest mi dość obojętne, kto jaki urząd będzie pełnił - powiedział Onetowi były szef rządu. Podkreślił, że "opozycja do tej pory przegrywała wybory na własne życzenie". - Najbliższe mogą być wygrane i zależy to od sprytu opozycji - stwierdził polityk.