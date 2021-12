Kaczyński na Warsaw Summit o "radykalnym zagrożeniu dla wolności" w Europie

- Sądzę, że to jest bardzo poważne wyzwanie, sądzę, że jest możliwe - może nie na tej konferencji - ale w ciągu następnych naszych działań, byśmy na to wyzwanie w sposób konstruktywny odpowiedzieli. To znaczy, byśmy odpowiedzieli nie tylko słowem "nie", ale także innym planem, inną propozycją dla Europy. Jeżeli nam się to uda, to uczynimy coś nie tylko dla naszych formacji, nie tylko dla naszego kierunku politycznego, ale po prostu dla Europy, dla naszej cywilizacji, dla - jak to mówił mój śp. brat (prezydent Lech Kaczyński - red.) - najbardziej życzliwej człowiekowi cywilizacji w dziejach świat, coś bardzo dobrego - ocenił Jarosław Kaczyński.