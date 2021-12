WP: "IV Rzesza", Mejza, koronawirus i mobilizacja. Wiemy, co Kaczyński mówił za zamkniętymi drzwiami

O IV fali i trudnej sytuacji COVID-owej mówił za to Jarosław Kaczyński, który miał przekonywać do racjonalnych działań i podkreślać, jak ważne są szczepienia. - Prezes sporo uwagi poświęcił sytuacji epidemicznej, zachęcał do rozsądku, wspominał o szczepieniach, ale żadnych nowych informacji nie było. Prezes PiS poinformował, że z powodu dużej liczby zakażeń w tym roku klub rezygnuje z organizacji tradycyjnego partyjnego spotkania opłatkowego, które co roku zwyczajowo odbywało się przed Bożym Narodzeniem - słyszymy.