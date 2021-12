WP: nadzwyczajne posiedzenie klubu PiS. Wiemy, o czym ma mówić Kaczyński

Politycy klubu PiS spodziewają się wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, w którym może odnieść się do sprawy Łukasza Mejzy w związku z kolejnymi krytycznymi głosami i nawoływaniami do dymisji. – Sprawa źle wpływa na morale w klubie, więc będzie to na pewno jeden z tematów – mówi nasze źródło. Nadzwyczajne posiedzenie ma się rozpocząć za zamkniętymi drzwiami w środę o godz. 19 w sali kolumnowej w Sejmie.