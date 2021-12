Warsaw Summit. Budka: Faszyzujący przyjaciele Putina

Europoseł Poręba: To nie jest też ta droga, która ma służyć przyszłości całej Europy

- Przekonanie co do tego, że ten obecny kierunek rozwoju UE, kolejne próby zawłaszczania kompetencji państw narodowych przez instytucje europejskie, przez Parlament Europejski, przez Komisję Europejską, to nie jest absolutnie droga, która ma służyć rozwojowi Unii Europejskiej i jej obywatelom - powiedział europoseł PiS Tomasz Poręba.