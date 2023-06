"Bezpieczny kredyt". Przepisy ogłoszono w Dzienniku Ustaw. Kto może skorzystać z programu?

Kredyt 2 procent. Kto będzie mógł skorzystać z programu?

Zgodnie z ustawą, kredyt mieszkaniowy 2 procent będzie udzielany osobom, które nie ukończyły 45. roku życia (w przypadku rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka lub małżonków przynajmniej jedna z osób powinna spełnić ten, oraz pozostałe warunki). Dodatkowo nie mogą one posiadać obecnie lub w przeszłości mieszkania ani domu jednorodzinnego, bądź spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu.