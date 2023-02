Bezpieczny kredyt 2 proc. Rządowy program rozwiąże kryzys mieszkaniowy?

Bezpieczny kredyt 2 procent. Dla kogo?

Zasady udzielania rządowego wsparcia przedstawiło na swojej stronie internetowej MRiT. Jak informują ustawodawcy, "kredyt będzie mogła uzyskać osoba (...), która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego wspólnego dziecka, warunek wieku spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich". Oznacza to, że program jest skierowany zarówno do małżeństw, jak i singli.