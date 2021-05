Polski Ład. Są kolejne wykluczenia i wiadomo, kto nie skorzysta z programu

Jak można otrzymać pieniądze?

Minister wyjaśniła, że pieniądze nie będą trafiały na konta beneficjentów. ZUS będzie przyznawać uprawnienie do bonu, a realizować go będzie Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banków. Przeleją one odpowiednią kwotę do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM), spółdzielni mieszkaniowej lub sprzedającego mieszkanie.