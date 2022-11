Rekordowa inflacja w Polsce. Tak źle nie było od 26 lat

Główny Urząd Statystyczny już pod koniec października informował na podstawie wstępnych szacunków, że inflacja w Polsce osiągnęła 17,9 proc. We wtorek dane te zostały potwierdzone. Oznacza to, że ceny wzrosły w porównaniu do ubiegłego miesiąca o 1,8 proc. Z analizy GUS wynika, że odpowiada za to przede wszystkim wzrost cen żywności, który osiągnął poziom 2,9 proc. Podbił on wskaźnik inflacji o 0,7 pkt. proc.