Dopłaty dla kredytobiorców oraz wakacje kredytowe. Premier ogłosił szczegóły

Osiem miesięcy bez spłaty rat

Podkreślono, że proponowane wakacje kredytowe to nawet osiem miesięcy bez spłaty rat kredytowych: cztery razy w 2022 r. (po dwa miesiące w trzecim i czwartym kw.) i cztery razy w 2023 r. (po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów) rata zostanie przesunięta do spłaty, bez żadnych dodatkowych odsetek. Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Dla osoby lub rodziny płacącej dziś 2400 zł raty kredytu to zmniejszenie obciążeń w kwocie 19 tys. 200 zł w latach 2022-2023.