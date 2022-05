Wniosek o wotum nieufności dla Ziobry. Deklaracja premiera

Wotum nieufności dla Ziobry. Morawiecki odpowiada

- Zawsze bronię wszystkich ministrów mojego rządu. To po pierwsze - zadeklarował krótko premier Mateusz Morawiecki, następnie odniósł się do innego sporu, jaki wywiązał się między ministrem sprawiedliwości a prezydentem RP. Chodzi o projekt Andrzeja Dudy dotyczący nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Mocno krytykuje go sam Ziobro i jego partia Solidarna Polska. Sam Ziobro ocenił, że tym projektem Andrzej Duda "zdecydował się obrócić w gruzy własną ustawę o SN, która obowiązuje dzisiaj".