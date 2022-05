"Powinien się dostosować". Premier o ambasadorze Rosji

Ambasador Rosji oblany farbą. Komentarz premiera

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało specjalną notę do ambasadora Federacji Rosyjskiej, by nie uczestniczył w upamiętnianiu 9 maja w taki sposób jak zamierzał ze względu na prowokacyjny charakter takiego działania. Przestroga wyszła wcześniej. Ambasador powinien się do tego dostosować - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.