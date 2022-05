Rosyjski polityk straszy Polskę. Generałowie nie mają wątpliwości

Jego zdaniem niemożliwe jest, by Rosjanie po ewentualnej wygranej bitwie w Donbasie, od razu byli gotowi do kolejnej operacji. Według gen. Kozieja rosyjska armia potrzebowałaby co najmniej miesiąca, by rozpocząć atak na Odessę. - To maksymalnie, co mogliby zrobić. Takie słowa padają celowo po to, aby bardziej usiłować straszyć, oddziaływać na Ukraińców, ale nie na nas – dodaje.