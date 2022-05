Wojna w Ukrainie. Kijów coraz bliżej Unii? "Zrobiliśmy kolejny krok" [RELACJA NA ŻYWO]

- Dziś zrobiliśmy kolejny krok, bardzo ważny, a nie tylko formalny, krok na naszej drodze do Unii Europejskiej. Ukraina dostarczyła drugą część odpowiedzi do specjalnego kwestionariusza, który miała wypełnić jak każdy kraj aspirujący do członkostwa w UE. Zrobiliśmy to w kilka tygodni. To dokument, który zawiera tysiące stron - przekazał Wołodymyr Zełenski.

Zaznaczył, że odbył rozmowę z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, podczas której wyraził "wdzięczność w imieniu całego narodu ukraińskiego za wsparcie i troskę". Zdaniem prezydenta unijny przywódcy "doskonale zdają sobie sprawę, że jest to wojna nie tylko o naszą wolność, ale także o wolność wszystkich Europejczyków". Zełenski dodał, że spodziewa się w czerwcu pozytywnej odpowiedzi w sprawie uzyskania przez Ukrainę statusu kandydata do UE.