Kłamstwa Putina w Moskwie. Jakie są fakty?

Prezydent Władimir Putin odwołuje się w ten sposób do katalogu żądań, które Rosja przekazała NATO 17 grudnia 2021 roku, w okresie poprzedzającym wojnę w Ukrainie. Zawierał on osiem żądań, na które państwa NATO i Rosja miały się zgodzić, by uniknąć konfliktu. Najważniejszymi punktami było zaniechanie rozszerzania NATO na wschód i wycofanie oddziałów NATO na pozycje sprzed 1997 roku, co oznaczałoby wycofanie wojsk NATO z Polski, Węgier, Czech, Bułgarii, Rumunii, krajów bałtyckich i szeregu państw bałkańskich. Ponadto zachodni sojusz miał się powstrzymać od działań militarnych w sąsiedztwie Rosji, przy czym z nazwy została wymieniona Ukraina. Zakazane miały też zostać naziemne rakiety krótkiego i średniego zasięgu, które mogłyby dosięgnąć terytorium umawiających się stron.