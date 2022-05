Rosja zamówiła dziesiątki tysięcy paszportów dyplomatycznych. Wiadomo dlaczego

Jak pisze "Daily Mail", rosyjski resort spraw zagranicznych "nagle zażądał szybkiego dodrukowania prawie 175 tysięcy dokumentów podróży" za łączny koszt w wysokości ok. 3,3 miliona funtów. Jak zauważa portal, ministerstwo kierowane przez Siergieja Ławrowa oficjalnie zatrudnia nie więcej niż 15 tysięcy pracowników - z których jedynie co trzeci kwalifikuje się do otrzymania statusu dyplomaty.