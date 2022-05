Nie żyje prof. Waldemar Paruch. Miał 57 lat

- Był człowiekiem ogromnej wiary - dodał szef MEiN w rozmowie z PAP. - Mówię to jako świadek jego cierpienia w ostatnich kilku miesiącach, w ostatnich tygodniach. W miniony piątek w czasie swoich imienin mówił, że są to jego ostatnie imieniny w tym, życiu. To świadczy o jego absolutnie głębokiej wierze, którą obserwowaliśmy. To był człowiek niebywałej wiedzy, i to takiej wszechstronnej wiedzy, charakterystycznej dla wielkiego politologa. Wszystko, co robił w ostatnich latach, co pisał, w co się angażował, to były wielkie rzeczy dla ojczyzny - podkreślił Czarnek.