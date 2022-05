Zbryzgała czerwoną farbą ambasadora. "Grożą mi setki Rosjan"

W poniedziałek przed Cmentarzem Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich doszło do incydentu. Protestujący tam Polacy i Ukraińcy uniemożliwili złożenie kwiatów ambasadorowi Rosji Siergiejowi Andriejewowi. Zbryzgano go też czerwoną farbą. - Po tym, co stało się w Warszawie teraz grożą mi setki Rosjan na wszystkich portalach społecznościowych - mówi Iryna Zemlyana, ukraińska dziennikarka i aktywistka, która przyznała się do tego czynu.