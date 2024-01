"Badania pokazują, że ludzie tego chcą". Liderzy koalicji przyznają: stoimy za Sienkiewiczem

- My nie wnikamy w to, jakie decyzje podejmują ich prawnicy, kto to obudowuje i kto decyduje o terminach i kolejnych krokach. Dowiadujemy się o tym post factum, ale to nie jest pretensja, bo na to właśnie przystaliśmy. Cała odpowiedzialność spoczywa na premierze i ministrze kultury. Od nas wyborcy nie oczekują, że będziemy im wyjaśniać to, co podoba się sądom, a co nie, oni chcą po prostu zmian - powtarza jeden z czołowych polityków formacji wchodzącej w skład koalicji.