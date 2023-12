Sienkiewicz z Tuskiem wykorzystują weto prezydenta. "Duda się zakiwał"

Nasi rozmówcy - co ciekawe, zarówno z KO, jak i PiS - nie mają wątpliwości: to wykorzystanie przez ministra Sienkiewicza weta Dudy. - Duda się zakiwał. Dał pretekst, by postawić media publiczne w stan likwidacji. Bo jak miały funkcjonować z zablokowaniem finansowania? Można dziś wyłącznie Dudzie podziękować, bo to on doprowadził do tego ruchu - twierdzi polityk KO.