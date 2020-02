Agent Tomek zatrzymany. Przeszukania u Mariana Banasia. "Porachunki w pisowskiej 'rodzinie'. Jak na Sycylii"

"Kłótni w PiSowskiej rodzinie ciąg dalszy. Banaś zapowiedział dalsze kontrole NIK - CBA przeszukuje jego mieszkanie.Agent Tomek opowiedział o tym jak kazano mu fabrykować dowody-zatrzymano go. Nie dajcie się nabrać. To tylko porachunki w PiSowskiej „rodzinie”. Jak na Sycylii..." - dodał w kolejnym wpisie.

Adam Szłapka w swoim wpisie nawiązał do słów premiera Mateusza Morawieckiego. Pod koniec listopada premier stwierdził, że jeśli szef NIK sam nie zrezygnuje, to w życie może wejść "plan B". Nie wytłumaczył jednak, na czym miałby on polegać. W grudniu przyznał, że "plan B" również nie wypalił. O niepowodzenie oskarżył opozycję. "No to plan C chyba przestał działać. I PiS realizuje plan D" - napisał na swoim profilu poseł KO i przewodniczący Nowoczesnej.