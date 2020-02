Zatrzymanie agenta Tomka i przeszukania u Mariana Banasia. "To nie przypadek"

Agent Tomek zatrzymany

- Te sprawy są połączone. Mówi się, że w kryminalistyce nie ma przypadków, jest tylko polityka. Od kilku dni jest głośno o tym, co zrobiła w Sejmie posłanka PiS Joanna Lichocka. I nagle tego samego dnia służby podejmują dwa tak spektakularne medialnie działania. Co ważne, dla śledztw nie są to istotne rzeczy. Agenta Tomka można było wezwać normalnym trybem, a nie zatrzymywać niemal w świetlne kamer – mówi Marek Biernacki, ekspert ds. służb specjalnych i poseł PSL.