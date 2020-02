Zatrzymanie "agenta Tomka" i przeszukania mieszkań Mariana Banasia. Akcje CBA pod kontrolą PiS

Liderzy Prawa i Sprawiedliwości mieli wiedzieć o planowanym zatrzymaniu "agenta Tomka" przez CBA i przeszukaniu mieszkań należących do szefa NIK Mariana Banasia – wynika z nieoficjalnych informacji. Wiedzy tej nie miał natomiast sztab wyborczy prezydenta.

Funkcjonariusze CBA mieli w środę 19 lutego w godzinach porannych wejść do mieszkań należących do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia w Warszawie i Krakowie. Mieli też wkroczyć do warszawskiego mieszkania córki szefa NIK. W południe pojawiła się nieoficjalna informacja, że zatrzymano syna Mariana Banasia. Akcja ma mieć związek ze śledztwem dotyczącym oświadczeń majątkowych szefa NIK.