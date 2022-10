Zbrojenia Rosji i reakcja NATO. Ukraina otrzyma systemy antydronowe

Błyskawiczna odpowiedź Ukraińców

"Z zadowoleniem przyjmuję oświadczenie Jensa Stoltenberga w sprawie planowania przez NATO dostarczenia w najbliższych dniach do Ukrainy systemów przeciwdronowych. Właśnie o tym rozmawialiśmy i o to prosiliśmy. Dla Ukrainy oznacza to więcej uratowanych istnień i lepiej chronioną infrastrukturę energetyczną. Dziękuję, NATO" - przekazał szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kułeba.