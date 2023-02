Zasiłek opiekuńczy. Ważna zmiana we wnioskach. ZUS nie uzna dokumentu

Jak informuje ZUS, w ostatnim czasie doszło do zmian w przepisach regulujących zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy. Jeszcze do niedawna, wnioskującym o zasiłek w imieniu pracownika mógł być pracodawca, dołączając do zaświadczenia Z-3/Z-3a odpowiedni druk, oznaczony jako Z-15A/Z-15B. Obecnie rozwiązanie, które funkcjonowało w trakcie pandemii koronawirusa, zostało zlikwidowane. Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie akceptował wniosków złożonych w imieniu pracownika przez pracodawcę, a co za tym idzie - odrzuci taki dokument. Wnioskodawcy będą musieli więc przedłożyć odpowiedni wniosek samodzielnie.