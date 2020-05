Zasiłek opiekuńczy a żłobki, przedszkola, szkoły. Komu przysługuje? Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Koronawirus w Polsce sprawił, że dzieci od niemal dwóch miesięcy odbywają naukę zdalnie. Na razie nie wiadomo, kiedy konkretnie uczniowie wrócą do tradycyjnej formy nauczania. Rząd zezwolił z kolei, aby żłobki i przedszkola zostały otwarte od 6 maja. Ostateczna decyzja w tej sprawie należy jednak do samorządów i prywatnych właścicieli placówek.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje?

W związku z koronawirusem wprowadzono dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje i co się dzieje w przypadku, jeśli mimo otwarcia placówki rodzic nie zdecyduje się wysłać do niej dziecka? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania o zasiłek opiekuńczy.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom, którzy posiadają ubezpieczenie chorobowe a dzieci nie przekroczyły 8 roku życia. Co w przypadku, gdy dziecko za miesiąc kończy 8 lat a szkoły pozostają zamknięte? Resort uspokaja, że w takiej sytuacji rodzicom przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Koronawirus w Polsce. Wydłużono zasiłek opiekuńczy do 24 maja

Mimo, że od 6 maja żłobki mogą być otwarte to rząd wydłużył dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 24 maja. Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał rodzicom w sytuacji, jeśli żłobek zostanie otwarty np. 11 maja. Jeśli władze placówki zdecydują się ograniczyć liczbę miejsc w placówce, argumentując to względami bezpieczeństwa z powodu koronawirusa, dodatkowy zasiłek opiekuńczy również będzie wypłacony.